Ospedaletti, in arrivo un ispettore ambientale per i rifiuti? De Vai: "Ci stiamo ragionando"

L'amministrazione comunale sta pensando ad una figura che possa supervisionare il territorio e permettere di mantenere alti gli standard di decoro urbano. In queste ore sta prendendo sempre di più campo l'ipotesi di un ispettore ambientale. Una figura già adottata da altri comuni nella Riviera di Ponente.

"Stiamo ragionando su questa possibilità", spiega il vicesindaco Giacomo De Vai. "Inoltre si occuperebbe anche di tutela degli animali, sarebbe un aiuto importante. Ad oggi, comunque, non c'è nulla di concreto. Stiamo facendo un ragionamento a tutto campo".

A proposito di rifiuti. In autunno, una volta terminata la stagione estiva, arriveranno le nuove eco isole, che sostituiranno quelle attuali. "Abbiamo deciso di aspettare la fine dell'estate per evitare di mettere in difficoltà i nostri cittadini", prosegue il vicesindaco. I nuovi cassonetti sono di ultimissima generazione e grazie ad uno scanner incorporato saranno in grado di aiutare gli utenti nel compiere la raccolta differenziata. "In questo modo speriamo che sia il Comune che i cittadini possano risparmiare qualche soldino. Adesso aspettiamo che tutti ritirino il proprio kit da utilizzare in autunno e poi, con la fine della stagione, partiremo".