Ventimiglia: il duo Oscar Bauer e Andrea Lupi alla rassegna estiva '(R)estate a Grimaldi'

Domani, mercoledì 7 agosto alle ore 21.00, presso la terrazza panoramica in via Voronoff 27 (lato monte), nell' ambito della seconda rassegna estiva (R)estate a Grimaldi, si esibiranno Oscar Bauer e Andrea Lupi, un duo dal valore indiscusso nel panorama della musica acustica italiana.

Oscar Bauer è uno dei migliori chitarristi fingerpicking italiani, oltre a possedere una tecnica “slide” pressochè unica in Italia. Oscar riesce a stupefare l'ascoltatore sia quando suona una semplice chitarra acustica, o in accordatura “aperta”, una 12 corde o una lap steel hawaiana: vero virtuoso è stimato ben oltre i confini nazionali per il suo naturale talento.

Andrea “Lupo” Lupi è uno dei pochi veri bassisti blues italiani, capace di tocchi morbidissimi come di vere cavalcate swing. E' stato votato nel 2002 come uno tra i quattro migliori bassisti italiani in ambito blues.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni telefonare o mandare un messaggio al 349/4917359. Il concerto è a ingresso libero e gratuito, ma naturalmente le offerte sono più che benvenute, dal momento che l' associazione Terre di Grimaldi non riceve alcun tipo di contributo pubblico.