Introduzione al sistema fiscale portoghese: Come ottenere un NIF e un NISS e iniziare una nuova vita

Molte persone sognano di trasferirsi in Portogallo per le sue bellezze paesaggistiche, i monumenti storici e il clima favorevole. Ma per immergersi completamente in una nuova vita in questo Paese, è importante conoscere le sue leggi. Ci sono due elementi importanti del loro sistema fiscale: Il Número de Identificação Fiscal (NIF) e il Número de Identificação da Segurança Social (NISS). Per chi vuole vivere, fare affari o investire in Portogallo, è molto importante avere questi numeri.

Quindi, prima di tutto, dovete ottenere un numero NIF. Una delle prime cose che fanno gli espatriati in Portogallo è spesso aprire un conto presso una banca locale. Questo è necessario per ricevere lo stipendio, pagare le bollette e gestire le spese quotidiane. Tutte le banche richiedono un numero NIF per aprire un conto. Senza un NIF Portogallo , l'accesso ai servizi finanziari diventa quasi impossibile.

Se intendete affittare o acquistare una casa, avrete bisogno anche di un numero NIF. Viene utilizzato dai proprietari e dagli agenti immobiliari per la stipula di contratti di locazione e di acquisto. Il numero NIF è necessario anche per firmare un contratto con i fornitori di servizi, come elettricità, acqua e connessione a Internet. Se vi trasferite in Portogallo per motivi di lavoro, è obbligatorio ottenere un numero NIF. Questo numero è necessario per i contratti di lavoro, per le detrazioni fiscali e per la sicurezza sociale. Ciò significa che può essere ottenuto da qualsiasi cittadino del mondo, non solo dai cittadini dei Paesi di lingua portoghese.

Tuttavia, gli stranieri devono avere un rappresentante fiscale, che deve essere cittadino o residente portoghese. Si tratta di una persona che assicura alle autorità che assumerà il ruolo di inadempiente nel caso in cui non siate in grado di adempiere ai vostri obblighi fiscali. A volte è sufficiente che questa persona si trovi nel Paese e che abbia i documenti necessari per affrontare tutte queste procedure. Se non avete un amico di questo tipo, potete ottenere un NIF tramite la nostra agenzia, che vi aiuterà con l'immigrazione.

Un altro documento importante da ottenere è il NISS. Questo sistema, necessario sia per gli immigrati che per i dipendenti di aziende straniere, è stato progettato per fornire efficacemente la sicurezza sociale ed essere facilmente accessibile al pubblico. Questo documento è un numero personale che viene assegnato a qualsiasi persona residente in Portogallo.

Questo numero può essere ottenuto dai cittadini stranieri che soggiornano in Portogallo per motivi di lavoro:

- come dipendenti

- come liberi professionisti

- come lavoratori domestici.

Se si inizia un'attività lavorativa in Portogallo, il datore di lavoro richiederà un NISS per garantire la registrazione nel sistema di sicurezza sociale e il pagamento dei contributi richiesti. I liberi professionisti, gli appaltatori indipendenti e i titolari d'impresa hanno bisogno di un NISS per pagare i contributi e accedere alle relative prestazioni. Anche se non lavorate, avete bisogno di questo numero per accedere all'assistenza sanitaria pubblica e ad altri servizi sociali.

Si tratta di un numero di identificazione nel contesto della sicurezza sociale, simile all'SSN negli Stati Uniti o al NIN nel Regno Unito. Viene utilizzato per richiedere prestazioni quali assistenza sanitaria, pensioni e disoccupazione.

Per ottenere questo numero, sono sufficienti 2 documenti:

- Una copia scannerizzata del passaporto o della carta d'identità dell'UE

- NIF

Un problema con il processo di candidatura che può essere riscontrato soprattutto dagli stranieri e dalle persone che non capiscono la lingua. La documentazione e i portali online sono per lo più scritti in portoghese, il che crea qualche difficoltà a chi non lo comprende. Con l'aiuto della nostra agenzia affidabile, è possibile richiedere il NISS Portugal online da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

Trasferirsi in Portogallo può quindi essere un'avventura emozionante che promette un'alta qualità di vita. Le agevolazioni fiscali per gli stranieri rendono il Portogallo un Paese interessante per chi vuole risparmiare. Il regime di "residente non permanente" e l'esenzione dall'imposta sul reddito estero sono solo alcuni dei vantaggi di cui possono godere gli espatriati. Pianificando e rimanendo informati, potrete assicurarvi una transizione senza problemi. Se vi documentate accuratamente e completate tutti i passaggi per ottenere il NIF e il NISS, potete concentrarvi sul godervi la vostra nuova vita in questo meraviglioso Paese, sicuri di essere ben preparati a tutti i requisiti burocratici.