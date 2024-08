Bordighera, al via un tavolo per le linee guida sulle concessioni demaniali marittime, Schiappapietra: “Fare chiarezza in questo caos”

Nella serata di lunedì 5 agosto all’Hotel Parigi di Bordighera si è tenuta una riunione degli operatori balneari del Sib Confcommercio, alla presenza del Presidente Regionale del Sindacato dei balneari della Confcommercio Enrico Schiappapietra, del delegato Sib di Bordighera Gianni Calleri e del Direttore provinciale della Confcommercio di Imperia Luca Erba, in vista dell’incontro convocato il prossimo 12 agosto dal Comune di Bordighera.

Il Comune di Bordighera aprirà infatti un tavolo relativo alle linee guida per le gare per le concessioni demaniali marittime, che dovranno essere avviate entro la fine dell’anno.

La Confcommercio ha preso l’impegno di accompagnare e sostenere gli operatori balneari in occasioni del tavolo presso il Comune, affinché possano emergere elementi utili a tutelare la categoria.

Spiega il Presidente Regionale del Sib Confcommercio Enrico Schiappapietra: “Sono stato invitato dai colleghi di Bordighera per fare il punto della situazione, sia livello nazionale, che regionale, sull’evoluzione della vicenda delle assegnazioni delle concessioni turistico ricreative, che coinvolgono, in Liguria, un migliaio di stabilimenti balneari e circa 4 mila attività diverse, fra chioschi e locali da ballo.

Il Comune di Bordighera ha convocato i colleghi balneari per il 12 agosto e abbiamo condiviso la partecipazione a questa riunione ed abbiamo anche cercato di tracciare le linee di sviluppo del prossimo futuro. Auspichiamo che vengano stese delle regole nazionali, in quanto, in questo momento, ogni Comune è abbandonato a sé stesso e si rischia che ognuno faccia cose diverse, il rischio in seguito di trovarsi di fronte a una serie di contenziosi”.

Dice il Delegato Sib di Bordighera Gianni Calleri: “È stato un incontro propedeutico a quello che ci sarà in comune nel corso del quale daremo la nostra massima collaborazione affinché vi sia una situazione chiara per i nuovi bandi, che salvo interventi del Governo, ormai risultano inevitabili. Siamo certi che in questo modo troveremo la strada migliore da percorrere, coadiuvando l’Amministrazione per quella che sarà in seguito la stesura dei bandi”.

Sottolinea il Presidente Provinciale del Sib Confcommercio Fabio Viale: “Venerdì 9 agosto abbiamo promosso insieme alla Fiba un’iniziativa a livello nazionale che riguarda l’apertura posticipata degli ombrelloni dei nostri stabilimenti alle 9,30. In questo modo non danneggeremo i nostri clienti, ma li metteremo a conoscenza della situazione di grande incertezza che stiamo vivendo, anche a causa della mancanza di regole chiare, per la totale assenza del Governo su questo tema così importante per il futuro di tante famiglie. Vorremmo far capire a tutti i clienti che il loro stabilimento, nel quale si ritrovano con le loro famiglie e gli amici, magari da decenni, potrebbe non esserci più”.