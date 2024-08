Aurelia Bis Ventimiglia-Sanremo, riunione tra sindaci e Rixi: definito il cronoprogramma (Foto e video)

"E' stato definito un cronoprogramma, sono state date certezze economiche rispetto a un'attenzione nazionale da parte di Governo e Anas" - dice il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro parlando dell'Aurelia Bis Ventimiglia-Sanremo, tema al centro di un incontro, svoltosi in mattinata nel comune della città di confine, tra i sindaci del comprensorio e il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, che era in collegamento video.

Una riunione voluta dal sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro . "Ho chiesto di organizzare una riunione con i colleghi sindaci del comprensorio per parlare dell'Aurelia Bis Ventimiglia-Sanremo" - fa sapere il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro - "E' un impegno che mi sono assunto, al di là delle mere competenze tipiche di un sindaco che ovviamente permangono, come asfalti, marciapiedi e piccole opere, l'ho detto in campagna elettorale e ho mantenuto la promessa. Mi impegnerò anche sulle grandi opere e sui quei progetti ambiziosi che non riguardano il mandato di questo sindaco ma probabilmente di chi mi succederà e riguardano l'interesse delle future generazioni".

E' stato fatto il punto della situazione in merito al tratto di Aurelia bis Ventimiglia-Sanremo che dovrà essere realizzato nell'estremo Ponente ligure per migliorare la viabilità. "Abbiamo aggiornato una progettazione che è stata ripercorsa nell'ultimo anno dove abbiamo fatto dei passi avanti notevoli per realizzare l'Aurelia Bis Ventimiglia-Sanremo" - sottolinea Di Muro - "Abbiamo avuto un riscontro positivo, segno che quella filiera istituzionale, che rivendico sempre come motivo di orgoglio e soddisfazione tra comune, provincia, regione e governo passando per le società partecipate, è l'unico modo serio e costruttivo per portare risultati concreti sul nostro territorio".