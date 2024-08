Santo Stefano al Mare, al via una settimana ricca di eventi: si parte questa sera con il "lunedì bimbi"

Al via una settimana ricca di eventi a Santo Stefano al Mare. L’assessore al Turismo, Maria Teresa Garibaldi, ha infatti presenta una sette giorni pensata sia per i residenti che soprattutto per i turisti.

Si parte da questa sera con il consueto appuntamento con il “lunedì bimbi”: alle 21:30 i più piccoli potranno ballare con la Baby Dance in piazza Baden Powell. Martedì 6, invece, alle 9:30, ecco un appuntamento dedicato alla scoperta dei fondali: “Snorkeling….Piccoli delfini crescono” presso lo stabilimento Balneare La Punta, organizzato in collaborazione con l’Associazione Delfini del Ponente. Alle 21:00 ecco l’evento “Un libro per l’estate” organizzato dall’Associazione Culturale Il Timone, in Piazza Baden Powell.



Mercoledì 7 agosto, alle 21:00, in Piazza Baden Powell andrà in scena “DE STRIGIBUS, ovvero fenomeni di stregoneria nella Valle Argentina”, spettacolo musicale, che rievoca la Stregoneria, per indagare in modo originale sulle tradizioni popolari: credenze magiche, pregiudizi popolari e superstizioni in uso presso le popolazioni rurali.

Giovedì 8 alle ore 21:30 si ballerà con la Shary Band, gruppo affermato a livello nazionale nella Disco Dance, che si esibirà live con uno stile unico in grado di far divertire grandi e piccini. Venerdì 9 agosto ore 21:30 ecco il “UAU Summer Party, dove si canteranno e si balleranno tutti i tormentoni estivi dal 1990 ad oggi, insieme ai di Dj di Radio UAU.

Sabato 10 agosto, alle 21:30, tocca invece a “Nuove sensazioni…giovani emozioni”, un concerto della storica tribute band delle canzoni di Lucio Battisti e Mogol, “I Nuovi Solidi”, in collaborazione con l’Orchestra giovanile Note Libere di Sanremo. Domenica 11 agosto ore 21:30 Concerto live del gruppo “Stavolta mia moglie mi manda a Funk”, tra musica e comicità.



“Una settimana ricca di eventi, nella quale abbiamo voluto regalare relax e divertimento a tutti, dai più grandi ai più piccoli, senza dimenticare i teenager” afferma l’assessore al Turismo del Comune di Santo Stefano al Mare Maria Teresa Garibaldi, che prosegue: "Santo Stefano al Mare: un borgo tante vacanze, anche grazie al calendario degli eventi, pensato e organizzato per accontentare le esigenze di cittadini e turisti di ogni fascia di età”.