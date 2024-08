Taggia, ok alla convenzione urbanistica per la rifunzionalizzazione dell'ex stazione, Conio: "Altro tassello importante"

Durante il Consiglio comunale di giovedì 8 agosto è prevista l’approvazione dello schema di convenzione urbanistica connesso al progetto edilizio di iniziativa privata per la rifunzionalizzazione della ex stazione ferroviaria. Un passo importante per il Comune di Taggia, che vede così avanzare la riqualificazione dell'intera area, soggetta da alcuni mesi dai lavori del progetto Park24.

"Un altro tassello che parte", afferma il sindaco Mario Conio. "La convenzione permetterà di regolare i rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e il soggetto proponente. La valorizzazione dell'ex stazione per noi è un passo importante e sono sicuro che, con i lavori che proseguono di Park24, uscirà fuori un bel lavoro".

A proposito di Park24. Nelle settimane passate sono stati piantumati 9 alberi e riaperti i parcheggi lungo via della stazione, ma per vedere l'inaugurazione di quelli nuovi quanto bisognerà aspettare? Risponde Conio: "Entro il prossimo anno dovremmo aprire il primo piano dei nuovi stalli. Ripeto, l'intera area sarà presto rimodernata: lavori che permetteranno di unire via Sant’Erasmo all’ex stazione e al centro di Arma, il quale sarà poi inglobato nel progetto definitivo della nuova piazza, che potrà vantare di aree verdi, giochi per bambini e strutture per attività all'aria aperta".