Ventimiglia: scontro tra due moto sulla strada verso San Luigi, due feriti di cui uno grave e trasporto in elicottero (Foto)

Scontro tra uno scooter ed una moto, questa mattina poco prima delle 13 in corso Mentone, la strada che da Latte porta a Ponte San Luigi, la frontiera ‘alta’ tra Ventimiglia e la Francia.

Ancora da ricostruire la dinamica del sinistro che ha visto due feriti in modo grave. Un 64enne ha riportato un trauma facciale e alla spalla ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Sanremo. L'altro motociclista, un 35enne, ha invece riportato la frattura esposta di un femore. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, le ambulanze della Croce Verde Intemelia e di Ponente Emergenza ed i Vigili del Fuoco di Ventimiglia.

E’ stato anche chiesto l’ausilio dell’elicottero ‘Drago’ che ha trasportato il ferito più grave all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Il traffico, interamente dirottato dall'Aurelia alla strada di cornice per i lavori in galleria a San Ludovico, sta subendo pesanti ripercussioni.

Problemi, in contemporanea, anche sulla A10 dove si è verificato un incidente (QUI) poco prima, che ha visto coinvolti tre grossi camion. Sono presenti code in direzione Genova e, quindi, il traffico da e per la Francia in questo momento è praticamente bloccato.