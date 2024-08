Pompeiana sogna il bis, presentata domanda per "rigenerare" il centro storico: interventi da 482mila euro

Pompeiana spera nel bis. L'amministrazione comunale ha presentato domanda al bando di rigenerazione urbana a cura della Regione Liguria. Il Comune ha già avuto modo di ottenere finanziamenti da questo bando, ma la speranza di Lanteri e che si possa ottenere una doppietta in grado di ottenere 482mila euro per sistemare il centro storico.

"Speriamo che tutto vada bene e quindi che possiamo ottenere i finanziamenti", spiega il sindaco Vincenzo Lanteri. "Abbiamo diverse possibilità che tutto vada in porto, ma se non dovesse essere così, ci riproveremo la prossima volta. La Regione ha tante belle realtà che hanno bisogno di interventi di manutenzione ordinaria, è proprio nell'antico che si nasconde la bellezza della Liguria. Pertanto capisco la volontà di proporre e credere in questi bandi da parte della Regione".

Come detto, se la richiesta dovesse essere accettata, i lavori si concentrerebbero sui vecchi lavatoi, su via De Gasperi e sul centro sociale di via Anfossi: due progetti separati ma da un totale di 482mila euro. "I lavatoi hanno caratterizzato la realtà dei paesi dell'entroterra", spiega il sindaco Vincenzo Lanteri. "Pompeiana ha la fortuna di averne due, che sono in ottime condizioni anche se necessitano di lavori di ristrutturazione, uno in particolare richiede un intervento di consolidamento di copertura del tetto. Poi c'è via De Gasperi, una via centrale del nostro centro storico. Purtroppo, col passare degli anni, sta subendo il deterioramento del tempo, per tanto bisogna intervenire".