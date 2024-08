Controlli dei Rangers d'Italia sull'Autostrada A10 Genova-Ventimiglia contro l'abbandono degli animali

Anche quest’anno si ripetono i servizi dei Rangers d’Italia (nucleo della provincia di Imperia) contro gli abbandoni e i maltrattamenti dei nostri amici animali.

Le guardie zoofile dei Rangers, coordinati dal dirigente della polizia stradale Emanuele Facioni, in collaborazione con l’Autostrada dei Fiori, svolgeranno nel mese di agosto sulla tratta Ventimiglia-Savona, monitoraggi nelle aree di servizio e di sosta al fine di verificare le condizioni degli animali portati in viaggio nonché scongiurare abbandoni ed intervenire in caso di necessità.

Per chiunque percorra le autostrade è bene ricordare qualora si avvisti un cane abbandonato, di non frenare o rincorrere l’animale , ma chiamare il 112 e segnalare la posizione di dove è stato avvistato, indicando il numero dell’autostrada, la direzione e un riferimento preciso ossia l’uscita precedente e successiva o indicare il chilometrico che appare sempre nel centro del guardrail.