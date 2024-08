Sanremo: primo incontro al vertice tra il Sindaco Mager e la 'Reuben', sul tavolo ecomostro e porto vecchio

Dopo la visita di cortesia di David Reuben dei giorni scorsi, ieri si è svolta la prima riunione tra il Sindaco di Sanremo Alessandro Mager, insieme ad alcuni esponenti della Giunta, con i vertici della società proprietaria di Portosole e che ha anche acquisito la ‘Porto di Sanremo’, che si occuperà del progetto di restyling del porto vecchio matuziano.

Una riunione interlocutoria, dopo la quale i protagonisti si sono dati appuntamento a dopo le ferie, presumibilmente a settembre, quando si inizierà ad affrontare i tanti temi legati soprattutto al progetto del porto vecchio.

Sul tavolo anche la situazione di Portosole e, in particolare lo stallo (dovuto ad impedimenti ministeriali) dei lavori di smantellamento del cosiddetto ‘ecomosto’. E’ stato fatto un confronto sui prossimi passaggi per il progetto del porto vecchio.

Nelle prossime riunioni verranno esaminati i diversi aspetti tecnici, più volte evidenziati dai candidati a sindaco ed anche dell’attuale primo cittadino. Più volte, infatti, negli ultimi mesi Mager ha sottolineato l’importanza di analizzare il progetto e pensare ad un intervento che non sia esageratamente invasivo per il centro della città.

I lavori del futuro porto vecchio matuziano, infatti, sono previsti in circa quattro anni e saranno particolarmente impattanti per tutta la zona centrale, quella della movida e per i cosiddetti ‘baretti’ presenti a pochi passi dal mare.