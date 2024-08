“Il perdono dell'anima. Ritorno a casa”, Lucia Morlino presenta il suo nuovo libro a Bordighera (Foto)

“Il perdono dell'anima. Ritorno a casa” verrà presentato domenica prossima, il 4 agosto alle 18 presso l'hotel Villa Miki a Bordighera. Si tratta del nuovo libro di Lucia Morlino. Dialogherà con l'autrice Barbara Bonavia, attrice e consigliere comunale nella città delle palme.

L'evento è a cura del Mondadori Bookstore di Bordighera. "A causa della situazione in cui si viene a trovare, Sandra, sopraffatta dal dolore, decide di fuggire in Messico. Le serviranno dieci anni per ritrovare una certa serenità, anche grazie alla nuova famiglia che s’è costruita, e decidere di tornare in patria per affrontare il ricco e potente Cavalier Lupi, suo padre, che ancora l’accusa di aver tradito lui e la famiglia" - dice la libraia Donatella Tralci parlando della trama del libro - "Non sarà facile per nessuno ma la vita insegna, le coscienze devono risvegliarsi, il cammino per la comprensione sarà però lungo e difficile".

Lucia Morlino nasce a Gravina di Puglia (BA) nel 1952. All'età di sette anni si trasferisce con la famiglia a Ventimiglia dove tuttora risiede e lavora nel campo dell'estetica. Crescendo scopre l'amore per la scrittura, inizia giovanissima a scrivere racconti e poesie. Un giorno scopre per caso di possedere facoltà medianiche che contribuiscono alla stesura dei suoi libri. Le sue opere sono sempre legate alle sue esperienze di contatti spirituali che Lucia ha praticamente da sempre.