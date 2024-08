Ventimiglia, accampamenti abusivi in spiaggia e alla foce del Roya: sgomberati dalle forze dell'ordine (Foto e video)

Tende, sacchi a pelo, sedie, sdraio, ombrelloni, carelli e tanti rifiuti. Sono stati sgomberati dalle forze dell'ordine gli accampamenti abusivi presenti in spiaggia e alla foce del fiume Roya a Ventimiglia.

Un'intervento congiunto tra Comune, polizia locale, commissariato e carabinieri si è svolto in mattinata per riportare ordine, decoro e sicurezza nel tratto che va dalla foce del Roya fino al Resentello, zona frequentata abitualmente dai migranti. Sul posto era presente anche il sindaco Flavio Di Muro.

Sono state allontanate una decina di persone che si erano accampante mentre uno straniero, che non aveva documenti con sé, è stato accompagnato in commissariato per accertamenti e molto probabilmente per essere poi espulso.

Una gru è intervenuta per 'eliminare' gli accampamenti abusivi e i rifiuti accumulati lungo la spiaggia e la sponda del fiume. Tutto è stato poi caricato su un camion per essere smaltito.

Controlli, da parte della polizia locale, sono stati effettuati anche in centro, in particolar modo nei giardini pubblici Tommaso Reggio.