Sanremo: esce fuori strada e si capotta in strada Senatore Marsaglia, lievemente ferito (Foto)

Esce fuoristrada in strada Senatore Ernesto Marsaglia ma, fortunatamente, si ferisce in modo lieve.

E’ accaduto questa mattina, quando il conducente di una Fiat Panda per cause ancora in via d’accertamento, ha perso il controllo del mezzo sfondando la rete di protezione e finendo nella proprietà della Fratelli Chierici.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, i Vigili del Fuoco e un’ambulanza di Sanremo Soccorso, che ha portato il conducente del mezzo in ospedale, in codice giallo di media gravità.