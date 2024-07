Sanremo: il centrodestra critico dopo il consiglio comunale "Da sindaco e giunta nessun confronto con noi"

"Ieri martedì 30.7.2024 il Sindaco Mager ha già compiuto il primo tradimento alla prima promessa che aveva fatto solennemente in occasione del consiglio comunale di insediamento.

A fronte del buon proposito di confrontarsi con le opposizioni e di recepirne indicazioni e suggerimenti, motivato dalla constatazione che la sua vittoria è stata di stretta e risicata misura, con numeri inferiori a quelli ottenuti da Rolando al primo turno, Mager ha portato infatti per la approvazione in Consiglio Comunale la prima pratica di rilievo, ossia l'assestamento del bilancio, senza aver dato seguito al proprio sbandierato impegno.

Nessun tavolo di confronto, nessuna interlocuzione informale, nessuna proposta da condividersi preliminarmente sono stati partoriti da Mager e dalla sua giunta.

Il piano triennale delle opere, modificato ed implementato sia attingendo all'avanzo di amministrazione di oltre 10.000.000,00 di euro, frutto anche del malgoverno della amministrazione Biancheri che non ha saputo spendere tutte le somme impegnate, che attingendo ancora ulteriormente dal Casinò, ulteriormente indebolito nella sua capacità di fare investimenti tanto più necessari in un momento di profondo cambiamento del mondo del gioco d'azzardo, non è stato in alcun modo negoziato con chicchessia.

E' stato presentato un pacco preconfezionato, in cui far confluire al massimo i desiderata personali di qualche esponente di maggioranza di peso, da prendere o lasciare a scatola chiusa.

Parte della stessa maggioranza ha notato la stortura, figlia della inesperienza politica e dell'impostazione autoreferenziale e padronale della gestione della cosa pubblica che ha caratterizzato la prima uscita consigliare significativa di Mager, denunciando la assenza di alcun confronto preventivo nemmeno all'interno della stessa maggioranza, ostaggio già da subito delle proprie contraddizioni interne e della necessità di pagare le cambiali politiche firmate alla sinistra sanremese, di cui la Giunta Mager è divenuta il braccio operativo, alla faccia del tanto sbandierato civismo.

Addirittura si è giunti al paradosso della proposizione da parte della maggioranza consigliare di un ordine del giorno, con cui indirizzare la giunta che ne è l'espressione, indice di un distacco che appare sintomatico delle bulimiche fibrillazioni che stanno attraversando la maggioranza in vista delle nomine nei posti di sottogoverno.

Tutte le componenti della opposizione consigliare hanno rimarcato immediatamente le mancanze e le devianze del documento proposto.

Fratelli d'Italia, Sanremo Domani, Andiamo, Lega e Forza Italia, tramite i propri consiglieri hanno ribadito sia la questione di metodo che le problematiche di merito, con interventi puntuali e precisi che non hanno tuttavia trovato riscontro adeguato nell'informazione on line, con una riduzione ulteriore degli spazi per una partecipazione attiva e informata della cittadinanza alla vita democratica del Comune, già compromessi dalla scelta, reiterata, di tenere i Consigli Comunali nel pomeriggio, allorché le persone sono impegnate nelle proprie attività lavorative, stigmatizzata anche dalla Famija Sanremasca nell'ultimo numero de " A Gardiora" .

Il centrodestra in tutte le sue componenti continuerà quindi a denunciare le problematiche cittadine che rimangono ancora irrisolte, con una opposizione ferma, verificando nel prosieguo se Mager darà seguito alle sue stesse parole e promesse che, ad oggi, appaiono come meri slogan, privi di alcuna sostanza e riscontro fattuale, promesse che non impegnano chi le fa ma che vogliono solo imbonire chi le ascolta.

Mancano ancora risposte e non si vede nemmeno alcuna progettualità amministrativa e politica per rimediare alla situazione della raccolta e smaltimento dei rifiuti, alla pulizia urbana, alla manutenzione della rete viaria e dei sottoservizi idrici e fognari, alla valorizzazione del verde pubblico, all'erogazione dei servizi sanitari e assistenziali sul territorio, intervenendo direttamente come Comune piuttosto che sui diversi Enti competenti.