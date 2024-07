Pompeiana: 'Teatrando... che confusione....', domani spettacolo teatrale in piazza Dante

Spettacolo teatrale, giovedì 1 agosto alle 21,30 in piazza Dante a Pompeiana. E' "Teatrando... che confusione.... virgola, punto e punto e virgola". Una panoramica sui vari generi teatrali privilegiando soprattutto quello comico.

Vi è impegnata un'inedita formazione che si presenta con La Luna e i suoi Raggi di Taggia di Angelo Cirimele. Sul palco Graziella Tufo, Marino Longo, Gioacchino Logico, Maria Teresa Paolino, Gian Piero Piombo, Lorena Bonifetto, Silvano Marco Corradi. Ospite Giorgia Piombo. Presenta Gianni Micaletto. Ingresso libero.

L'evento è a cura dell'associazione culturale Liberalia presieduta da Maria Maddalena Garibaldi col patrocinio e sostegno del comune di Pompeiana.

"I nostri amici attori - sottolinea la vicepresidente di Liberalia, Flora Marini - metteranno in scena pièces divertenti, coinvolgenti, accattivanti... Il teatro è così, ci cattura e fa scoprire dentro di noi angoli sconosciuti e dannatamente veri e mutevoli... ecco allora il titolo Punto Virgola Due Punti Punto e Virgola: il Punto fermo viene sopraffatto da altri punti di interpunzione che ci esortano ad andare avanti, riflettendo, e inducendoci a non fermarci mai al Punto... ovvero al primo ostacolo o alla prima impressione, al primo giudizio! Il teatro è come la vita, va vissuto, capito e goduto. Il divertimento sarà per tutti".

Così ci sarà anche spazio per piccini e grandi, tanti divertenti momenti di contrasti fra uomo e donna, un approfondimento sulle loro differenze ma anche un momento molto tragico e (forse) un finale decisamente disinibito, hot: lo decideranno i presenti.