Sanremo, successo per lo "Sparkling party": evento benfico per il centro scuola cani guida Lions (foto)

Sabato scorso, 27 luglio, il Lions Club Bordighera Otto Luoghi insieme al Lions Club Sanremo Matutia hanno organizzato uno sparkling party, presso i bagni lido foce di Sanremo.

Trascinati dall’entusiasmo di Delia Sabbieti (Presidente del Club Bordighera Otto Luoghi), dall’impegno pluriennale, come coordinatore cani guida dell’area “vista” del distretto Lions 108Ia3, di Sara D’amico (socia del Club Sanremo Matutia) e dalla presenza del Signor Vittorio con il suo cane guida Foxi, i numerosi presenti all’evento hanno festeggiato con tante bollicine, hanno ballato con la musica di DJ Tagos e dei Frinoz ma, soprattutto, hanno contribuito a raccogliere fondi per il centro scuola cani guida Lions di Limbiate.

Musica, bollicine e tanto cuore, perché anche una festa in spiaggia può trasformarsi in qualcosa di più importante, può essere il mezzo per condividere lo scopo che ci accomuna, mettersi volontariamente al servizio di chi vive una situazione di difficoltà.

La volontà, oltre allo scopo benefico, era proprio dimostrare che l’unità di intenti, la condivisione, l’essere e sentirsi “squadra”, il sentirsi parte di un “progetto ben definito”, l’amicizia che unisce, rafforza e alleggerisce il lavoro necessario a perseguire gli obiettivi, portano a grandi risultati.

"Grazie a Tutti e grazie al Governatore del distretto 108Ia3, Enzo Benza, che ci ha onorato della sua partecipazione", dicono gli organizzatori.

Per concludere il commento di Aurelio Negro, past Presidente di Zona e socio del Lions Club Arma e Taggia, “in una cornice di grande effetto due grandi Clubs hanno messo in marcia un Service ambizioso, una bella serata con buona musica e un ottimo risultato sulla strada di un nuovo cane guida, il progetto continua, con un Service del Club Arma e Taggia, domenica 11 agosto.