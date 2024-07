A Ventimiglia ritorna la "Milonga sotto le stelle" ai Giardini Hanbury

Ritorno attesissimo, dopo qualche anno di assenza, a celebrare i dieci anni di “Hanbury che spettacolo!” 2024 per la serata dedicata agli amanti del Tango con la “Milonga sotto le stelle” ai Giardini Hanbury di Ventimiglia e appuntamento fissato per Sabato 3 Agosto dalle ore 21.15. L’evento, inserito nel cartellone del festival di arti varie curato dall’Associazione culturale Liber Theatrum, è organizzato in collaborazione con “El Gato Tanguero” e permetterà agli amanti del mitico ballo argentino di trascorrere una serata danzante sulla splendida terrazza della Villa affacciata sul mare.