E’ in corso un’indagine interna al carcere di Sanremo, per un detenuto che domenica scorsa è salito sul tetto della casa circondariale di Valle Armea, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti.

Non è infatti dato sapere se si sia trattato di un tentativo di evasione oppure di una azione dimostrativa o di una protesta. Il detenuto è stato poi fermato e riportato in cella.