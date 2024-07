Bordighera, installato il nuovo fanale fisso di segnalamento per l’ingresso al porto turistico (Foto)

Bordighera ha un nuovo fanale fisso di segnalamento per l’ingresso al porto turistico. Lo annuncia il sindaco Vittorio Ingenito.

La giunta comunale nel 2023 aveva approvato i lavori di manutenzione straordinaria per la fornitura e la posa in opera di un nuovo fanale fisso e per la rimozione di quello esistente, che oramai era in avanzato stato di corrosione "E’ stato installato il nuovo fanale fisso di segnalamento per l’ingresso al porto turistico" - fa sapere il primo cittadino.

Dopo aver richiesto le opportune prescrizioni alla direzione Fari e Segnalamenti della Marina Militare e alla Capitaneria di Porto – Delegazione di Spiaggia di Bordighera ora il fanale fisso è stato installato. "Ancora più sicurezza e sempre nuovi interventi per il nostro approdo, dal 2021 Bandiera Blu" - sottolinea il sindaco Ingenito.