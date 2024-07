Ventimiglia: sabato prossimo Giorgio Caudano e Paolo Veziano alla rassegna 'Non solo spiaggia'

Quarto appuntamento, sabato prossimo, per la 19a rassegna culturale ‘Non Solo Spiaggia’, cinque sabati pomeriggio in una terrazza sospesa sul mare, nella incantevole località di Grimaldi al confine tra Italia e Francia.

Gli incontri, aperti a tutti, sono organizzati dalla Soms e dalla libreria Logoteca di Ventimiglia, con il patrocinio del Comune. Sabato prossimo Giorgio Caudano e Paolo Veziano presenteranno ‘Dietro le linee nemiche - La guerra delle spie al confine italo-francese 1944/45’ (Fusta editore).

Protagoniste dell’accurata ricerca storica sono spie di varie nazionalità che operano nel Ponente e in Costa Azzurra nel 1944/45. Alleati che si mescolano ai partigiani per rinforzare la Resistenza, tedeschi e fascisti che passano in Francia per spiare o sabotare, doppi giochi, ecc. Una pagina di storia poco conosciuta.