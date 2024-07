Taggia, svelato il calendario delle manifestazione estive di agosto: quasi 60 eventi (Foto e video)

58 eventi terranno compagnia nel mese di agosto residenti e turisti di Taggia e Arma. Un calendario ricco di manifestazioni, in grado di proporre anche due o tre appuntamenti al giorno e che è stato presentato in Comune questa mattina dall'assessore al Turismo, Barbara Dumarte e la consigliera comunale, Chiara Cerri.

"Siamo molto soddisfatti per come si sono svolte le serate a luglio", dichiara l'assessore Dumarte. "Ad agosto proseguiremo con quanto fatto nel mese precedente e punteremo molto sull'energia. Ci saranno molti tributi a band e cantanti italiani, poi avremo come ospiti Braida, Chiodaroli e Barbato per la serie Comedy Show: abbiamo bisogno di ridere e di tanta spensieratezza". La Dumarte prosegue: "Ci saranno tanti party e serate per i ragazzi, in particolare con El Gato dj (Mueve la colita, ndr) e Voglio tornare agli anni 90".

Le prime settimane si concentreranno su Arma, mentre l'ultima settimana sarà completamente dedicata a Taggia: "Sarà un vero e proprio biglietto da visita", spiega l'assessore. Non mancheranno anche condivisioni di eventi con i comuni limitrofi come Riva Ligure e Santo Stefano con Shary Tour, oltre ad appuntamenti dedicati agli amici a 4 zampe e allo sport.

"Per quanto riguarda la cultura rafforzeremo le rassegne teatrali e letterarie", spiega Chiara Cerri. "Continueremo a puntare sul commercio: ripunteremo sulla Fiera del ribasso, poi su Un mare di affari e sulla Fiera dell'antiquariato".

Con i 58 di agosto, saranno ben 120 gli eventi totali per Arma e Taggia in questa stagione estiva: una vera cifra record. "C'è un grande lavoro dietro. I nostri ringraziamenti alle varie associazioni coinvolte sono sinceri. Senza di loro, gli uffici e senza Chiara (Cerri, ndr) non potevamo arrivare a questo risultato", ha concluso la Dumarte.