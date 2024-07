Ventimiglia: rischio di paralisi per la gestione dei parcheggi, il Comune si oppone al ricorso al Tar

Dopo il ricorso presentato dalla Saba Italia al Tar della Liguria per l'annullamento della determina per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi pubblici di Ventimiglia, il Comune si opporrà.

Il ricorso rischierebbe di paralizzare, seppur temporaneamente, la gestione dei parcheggi affidata in via d'urgenza alla società ‘Rag. Luigi e Gerolamo Colombo’, risultata aggiudicataria della procedura di gara. Il Comune, dovendo assicurare la partecipazione in giudizio del Comune per meglio tutelare gli interessi dell'Ente, ha deciso di opporsi.