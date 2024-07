A Verezzo il 45° raduno dell'Associazione nazionale alpini di Imperia (foto e video)

Domenica 21 luglio a Verezzo si è svolta a cura del Gruppo A.N.A. (Ass.ne Naz.le Alpini) sezione di Imperia, nella suggestiva località di Vanin, la cerimonia per il 49° Anniversario della fondazione del gruppo e il 45° Raduno del Gruppo di Verezzo.



“Una calda e afosa giornata estiva . si spiega nella nota -, ha accolto le numerose persone presenti, invitate dall’infaticabile Capogruppo A.N.A. di Verezzo Massimino Filippi. La sezione d’Imperia era rappresentata dal neopresidente Natale Valdisserra, mentre tra le autorità presenti, in rappresentanza del Sindaco e dell’amministrazione di Sanremo l’Assessore alla Cultura avv. Chicca Dedali accompagnata dal consigliere Gianni Mascelli, e il Sen. Avv. Gianni Berrino. Alla cerimonia erano presenti oltre al Gonfalone della Città di Sanremo, i vessilli della sezione A.N.A. di Imperia e di Pavia, le Associazioni d’arma e combattentistiche ANCR (Ass.ne Naz.le Combattenti e Reduci, l’ANPdI (Ass.ne Naz.le Paracadutisti d’Italia), e numerosi gagliardetti degli Alpini: gruppo Gressoney (Aosta), gruppo Paspardo (sez.ne Valcamonica), gruppo Perinaldo, gruppo Riva Ligure S. Stefano, Camporosso. Ventimiglia, Sanremo, Verezzo, Valle Argentina, Baiardo, Ceriana e Pontedassio.



La cerimonia si è svolta in modo molto partecipato coordinata dal bravissimo “responsabile della cerimonia” Giancarlo Rilla, che ha seguito con professionalità il protocollo cerimoniale, previsto nella circostanza: con breve sfilata sulle note del ‘Trentatré’ eseguito dalla Banda della Società Filarmonica di Verezzo. In sintonia col motto dell’Adunata Nazionale Alpini di Vicenza 2024 “il sogno di pace degli alpini” i gagliardetti hanno reso omaggio alla lapide posta nel Santuario della Madonna della Pace, che ricorda ‘tutti i Figli d’Italia caduti ovunque sui campi dell’onore’. Quindi la cerimonia dell’alzabandiera e dell’onore ai caduti con deposizione di una corona al Monumento alpino.



A seguire la celebrazione della S. Messa officiata, per l’occasione, dal Cappellano don Graziano Colombo e concelebrata dal parroco di Verezzo don Claudio Bigarella. La funzione religiosa è stata animata dal Coro e dalla Banda della Società Filarmonica di Verezzo.



Molto toccante è stata l’omelia del celebrante che, richiamando il valore dello spirito di servizio ha esortato gli alpini a non posare lo zaino per sedersi a riposare, ma a continuare con tenacia e perseveranza nella presenza attiva nella vita dei Gruppi e nella Società.



Al termine, della santa Messa, sono stati invitati a portare il loro saluto, l’Assessore alla Cultura Chicca Dedali, il Sen. Gianni Berrino, e il Presidente Sezionale A.N.A. Natale Valdisserra, il Capogruppo Massimino Filippi ha conferito il riconoscimento Penna d’Argento al Cappellano don Graziano Colombo con la seguente motivazione: A Don Graziano Colombo, per la sua testimonianza dei valori alpini e per la sua opera di valorizzazione e diffusione dell’Associazione Nazionale Alpini.



Significativa l’opera svolta dal Cappellano don Graziano Colombo, che ha militato nell’Artiglieria di montagna, e dove si è sempre distinto per il suo attaccamento e diffusione dei valori dell’alpinità e la sua vita associativa molto partecipata, attiva e feconda, avendo anche fondato la Sezione estera di Bucarest in Romania.





A tutte le autorità e alle associazioni d’arma e alle sezioni A.N.A, presenti è stato consegnato dal capogruppo Massimino Filippi, un originale portachiavi in legno di ulivo, realizzato dall’alpino. L'organizzazione nei suoi vari aspetti è stata curata dal direttivo del Gruppo di Verezzo (Capo:Filippi Massimino, Vice:Cirillo Antonio, Segretario:Caridi Paolo, Consiglieri: Cretone Lino, Lagorio Aldo, Losso Roberto, Nezzo Gianfranco e Rilla Giancarlo). Il servizio fotografico è stato curato dall’alpinoe le riprese video sono state realizzate dall’alpinoDopo un brindisi collettivo i partecipanti al raduno hanno raggiunto la Trattoria del Ponte per un pranzo conviviale seguito da un allegro pomeriggio di ‘amarcord’ e canti”.