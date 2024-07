Sanremo: lamentele per dj in zona Marina. I gestori:"Non c'è stato nessun problema, abbiamo lavorato in conformità"

Nuove discussioni nel corso della notte per quanto successo nella zona della Marina , centro della movida sanremese. Anche stavolta la discussione è legata alla segnalazione di alcuni cittadini di eccessivi assembramenti nella zona dei locali, accompagnata da eccessivo rumore legato a un dj set organizzato in Piazza Bresca .

Da parte delle attività nella zona arriva la conferma che è stato effettivamente allestito un dj set in uno dei locali, ma che la sua attività si è svolta nel rispetto di quelle che sono le norme vigenti, rispettando anche gli orari per la diffusione della musica.

La diatriba è come spesso accade legata alla quantità di persone che hanno vissuto la piazza, legata all'afflusso sicuramente maggiore che si registra come solitamente accade nei fine settimana estivi, ma che affermano sempre i gestori non si discosta da quella degli altri weekend , rimanendo in un range congruo.

Un elemento he sicuramente ha gettato scompiglio nella notte è stato l'intervento di un'ambulanza per soccorrere due ragazze che si erano sentite male, intervento reso più complicato dall'improvviso blackout che ha colpito l'intera area intorno alla mezzanotte .

L'intervento è stato poi reso più complesso dalle moto e dagli scooter parcheggiati lungo la via, alcuni anche con parcheggi "fantasiosi" che andavano a occupare anche le aree riservate ai disabili, che hanno impedito ai militi del pronto intervento di parcheggiarsi direttamente sul luogo, ma di spostarsi leggermente più in là, davanti al bar del porto. Una situazione che ha rallentato i soccorsi, dovuta all'incuria da parte di alcuni nel non rispettare le regole stradali, con la convinzione di potersi muovere in moto a proprio piacimento, convinzione figlia dell'indifferenza generale, lamentano i residenti. Una delle due ragazze è stata infine trasportata in pronto soccorso in codice giallo.