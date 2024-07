Noi siamo quello che beviamo!

L'acqua ha un ruolo primario nel nostro organismo in quanto è la sostanza fondamentale e l'agente principale in tutti i processi che si verificano normalmente nel corpo umano. In questi ultimi decenni, gli scienziati parlano di un vero e proprio metabolismo dell'acqua che influenza non solo le nostre condizioni fisiologiche, ma anche gli stati patologici. A mio parere, poco si parla della vera funzione dell'acqua all'interno del sistema corporeo.

Pochi sembrano capire pienamente quanto essa sia essenziale per il nostro benessere o cosa accade all'organismo, se non ne riceve il corretto fabbisogno giornaliero. I pochi consigli che arrivano si limitano a suggerire in modo generico di aumentare l’assunzione di acqua nella stagione estiva a causa delle elevate temperature, o, chi osa di più, di inserire un bicchiere di acqua e limone tiepida al mattino appena alzati. Cerchiamo quindi di fare chiarezza sull'argomento. Spesso viene sottovaluto il fatto che la disidratazione può favorire non solo disturbi, ma anche vere e proprie patologie. Come spesso accade, per trovare le risposte dobbiamo andare indietro nel tempo e fare un notevole salto temporale: l'essere umano deriva da specie che si sono formate nell'acqua marina per poi successivamente adattarsi all'acqua dolce. Quando la vita sulla terraferma divenne un obiettivo, fu necessaria la creazione di un sistema sempre più complesso di conservazione dell'acqua nel corpo per lo sviluppo di nuove specie. Possiamo solo immaginare a quale stress siano andate in contro le prime specie che dall'acqua si sono avventurate al di là dei loro confini conosciuti, perché rischiavano la disidratazione.

Questo stress diede origine a una fisiologia dominante per la gestione di crisi da mancanza di acqua. Anche negli esseri umani è presente una fisiologia di gestione della crisi da carenza d'acqua. Il processo comporta in primo luogo un netto razionamento delle riserve idriche del corpo. Quando viene accertata che la quantità di acqua disponibile per i bisogni del corpo è limitata, la gestione delle riserve disponibili nell'organismo viene affidato a un sistema complesso. Questo complicato processo di razionamento e di distribuzione dell'acqua rimane in funzione finché il corpo non riceve segnali che ha di nuovo accesso a una scorta d'acqua adeguata. Esiste un sistema di razionamento dell'acqua con precise priorità. All'interno di questo sistema ci sono degli “addetti al razionamento” che lavorano in modo attivo e mandano i loro “segnali di allarme” per mostrare che una particolare zona è a corto di acqua, proprio come fa il radiatore di un'automobile che emette vapore, quando il circuito di raffreddamento non è adeguato allo sforzo della vettura.

Quali possono essere questi segnali di allarme? Magari un giramento di testa improvviso, la vista che si annebbia, uno stato di stanchezza che si protrae lungo l’intera giornata, ma anche una digestione lenta, una difficoltà ad addormentarsi, crampi o dolori muscolari senza che ci sia stata una sollecitazione fisica. E questo perché le cellule, gli organi, i sistemi, le funzioni tutti dipendono da una specifica quota predeterminata di acqua. Tutti i nostri sistemi organici sono in contatto con l’acqua: circolatorio, respiratorio, digestivo, nervoso, sensoriale, endocrino. Ognuno di essi è a suo modo dipendente dall’acqua, così come ogni tessuto e ogni singola cellula. La maggior parte dell’acqua nel nostro corpo si trova nelle nostre cellule, nello spazio interstiziale e nel sangue. Contrariamente a quanto si possa pensare, il tessuto in cui l’acqua è più abbondante è il nostro cervello, seguito dal sangue, dai muscoli, dalla cute, dal tessuto connettivo e dalle ossa, mentre il tessuto adiposo è quello più povero. La funzione cerebrale ha la priorità assoluta su tutti gli altri sistemi: il cervello costituisce circa il 2% del peso totale del corpo, tuttavia riceve fino al 20% della circolazione sanguigna che trasporta “acqua”. Vi sarà sicuramente già successo di risolvere un giramento di testa, un affaticamento di vista, una mancanza di concentrazione, un leggero stato d'ansia o tensione semplicemente bevendo un bicchiere di acqua fresca. E sì, le nostre cellule, per poter funzionare, riprodursi, crescere e ripararsi al meglio, hanno bisogno di acqua. La disidratazione può causare la perdita di alcune funzioni e molto spesso vengono ignorati i diversi e sofisticati segnali mandati dagli "operatori" del programma di regolazione idrica del corpo.

Al primo apparire di questi segnali il corpo dovrebbe essere rifornito di acqua perché sia distribuita dai sistemi di razionamento. Il problema è che molto spesso le persone sostituiscono l'introito di acqua con bibite, alcool, caffè, tè, tisane zuccherate senza rendersi conto che questi piacevoli sostituti non sortiscono l'effetto benefico dell'acqua pura, ma addirittura, se consumati in eccesso, possono diventare elementi disidratanti, perché contengono sostanze che favoriscono la perdita delle riserve di acqua dal corpo. Il moderno stile di vita rende spesso le persone dipendenti da questo tipo di bevande che finiscono per sostituire l’acqua anche ai pasti. Gli stessi bambini non vengono educati a bere acqua e diventano dipendenti da bibite gassate, ricche di caffeina e di dolcificanti, condannandoli fin dalla giovanissima età a problemi di peso, digestione, intolleranze e allergie. A lungo andare, una preferenza prolungata per il gusto zuccherato di queste bibite riduce automaticamente l'impulso di bere acqua pura naturale che, per molti, assume addirittura un gusto sgradevole. A oggi la bocca secca è l'unico sintomo riconosciuto della disidratazione del corpo, ma gli scienziati stanno mettendo in guardia, sottolineando che nel momento stesso in cui compare lo stimolo della sete noi siamo già in disidratazione. Ma attenzione, come ho già accennato, la stanchezza eccessiva, i crampi notturni, una difficoltà digestiva, un umore ballerino, tutti potrebbero essere sintomi di carenza di acqua nel nostro sistema.

Il corpo ha una gamma di segnali di sete molto sofisticati, sistemi di segnali integrati attivi nella regolazione dell'acqua disponibile nei momenti di disidratazione, per questo motivo ogni funzione dell'organismo è controllata e fissata al fine di ottenere un efficiente flusso di acqua. La corretta distribuzione dell'acqua garantisce che, non solo un'adeguata quantità di liquido, ma anche gli elementi che esso trasporta (come gli ormoni, le proteine, gli enzimi e le sostanze nutritive) raggiungano gli organi vitali e ogni componente del nostro organismo. Del resto, è risaputo che un organo, quando sintetizza una sostanza utile per l’organismo, controlla i livelli di produzione e rilascia nel flusso sanguigno (gli eritrociti contengono il 65% di acqua) le quantità variabili stabilite in feedback con il cervello. Vi potrà sembrare strano, ma anche gli organi devono essere ben idratati. Quando l'acqua raggiunge le zone più aride essa esercita le sue molteplici funzioni vitali e contribuisce a ristabilisce l'equilibrio chimico e fisico (omeostasi).

L'acqua ci accompagna in tutte le fasi differenti della nostra vita, partendo dal primo stadio, quello fetale nell'utero materno, per poi passare allo stadio della crescita adolescenziale, fino all'età adulta e alla vecchiaia. Durante lo stadio intrauterino l'acqua necessaria per la crescita del feto viene fornita dalla madre; nella vita neonatale dall’allattamento, per poi essere introdotta come bevanda fondamentale nella fase di crescita e di sviluppo di tutti i sistemi corporei. Il problema è che lo stile di vita sregolato e iperstressante sta portando milioni di persone ad abitudini malsane che comportano non solo un abuso di cibo spazzatura, ma anche di bevande “surrogati” dell’acqua che favoriscono una disregolazione dell'equilibrio idrico corporeo. Nella maggior parte dei casi, in età adulta, a causa non solo di una sensazione di sete che gradualmente diminuisce, ma soprattutto per errate abitudini, il nostro corpo diventa progressivamente disidratato. Con l'avanzare dell'età il contenuto di acqua delle cellule corporee diminuisce gradualmente e accelera pericolosamente, se la persona non si idrata nel modo corretto. Non sottovalutate la cosa, perchè all'interno della nostra fisiologia questa condizione è insidiosa.

E’ fondamentale comprendere che l'acqua che beviamo serve per la funzione della cellula e le esigenze della sua massa, quindi una sua minore assunzione quotidiana influenza negativamente l'efficienza dell'attività cellulare. Purtroppo, più avanza l’età e più la persona sembra perdere la sensazione di sete e la percezione di bisogno di acqua. Non riconoscendo tale bisogno si arriva inevitabilmente alla terza età cronicamente disidratati. Certo è che non basta “riempirsi di acqua”, magari ingurgitandone bicchieroni tutti di un fiato, molto spesso durante i pasti. Come sempre occorre fare una valutazione “ad personam”: bisogna valutare bene le abitudini alimentari, eventuali abusi o dipendenze; occorre verificare lo stato di salute dei reni e della funzione digestiva; valutare eventuali carenze di minerali basici; consigliare la giusta quantità da ingerire ogni giorno, nelle corrette tempistiche, altrimenti si rischia di fare danni. E’ importante accertarsi della corretta funzionalità renale, in quanto i reni devono essere in grado di filtrare sufficienti quantità di urina in modo da non trattenere troppa acqua nel corpo.

L'espulsione di urina dovrebbe essere proporzionata alla quantità di acqua che si ingerisce, vale a dire a fronte di un accresciuta ingestione di acqua dovrebbe aumentare anche la fuoriuscita di urina. Insomma, come sempre, quando si parla di salute e di corretti stili alimentari non si può generalizzare, ma bisogna scendere nello specifico, tenendo in considerazione il fatto che la salute dipende sempre da molti fattori. Continueremo l’argomento nel prossimo articolo.