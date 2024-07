Sanremo: scontro tra due moto in Piazza Cesare Battisti. Centauro al pronto soccorso

Nel tardo pomeriggio all'altezza di Piazza Cesare Battisti, poco prima dell'inizio di Via Roma, due moto si sono scontrate con conseguente caduta a terra di uno dei due piloti.

Secondo quanto ricostruito, i due veicoli provenivano dalla stessa direzione, entrambi da ponente verso levante, e arrivati all'altezza della svolta che conduce al Casinò, i due veicoli sono entrati in contatto, probabilmente per lo spostamento di uno dei due troppo verso il centro della strada.

Sul posto sono intervenuti i corpi di polizia locale, municipale e carabinieri, oltre all'ambulanza allertata per le condizioni di uno dei piloti, caduto a terra in seguito all'urto. Le sue condizioni non sono parse comunque particolarmente gravi ed è stato trasportato, ancora cosciente, al pronto soccorso in codice giallo.

L'altro pilota risultava fortunatamente quasi illeso.