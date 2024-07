Domani sera la 1° edizione della “San Lorenzo Night Run”

Tutto pronto per la prima edizione della “San Lorenzo Night Run” in calendario domani sera. Il tracciato prevede uno sviluppo totale di 7 Km, in linea e senza dislivello, lungo la pista ciclabile nel tratto compreso tra San Lorenzo al Mare ed Imperia.

La “San Lorenzo Night Run” prenderà il via alle ore 21:30 dall’ex stazione ferroviaria. I podisti percorreranno la pista ciclabile prima in direzione levante fino quasi a Borgo Prino, dove sarà posizionato il giro di boa, e poi torneranno a ponente verso il traguardo finale.

“Siamo felicissimi di dare il via alla versione notturna della San Lorenzo Run – ha commentato il sindaco di San Lorenzo al Mare Enzo Mazzarese - Siamo all’esordio di questo evento che pensiamo possa diventare un appuntamento fisso. Una manifestazione podistica che è legata alla gara classica in programma a fine estate. Tutto questo è stato possibile solo grazie ad un grande lavoro di squadra, per questo desidero ringraziare Nadia e Davide del Civ Il Giardino di Magdala, i ragazzi della Pro Loco San Lorenzo e gli uffici comunali. Abbiamo infatti ampliato i nostri eventi, compresi quelli legati allo sport, che per noi rappresenta una vera promozione del territorio”.

Una serata che, oltre all’aspetto agonistico, vuole rappresentare un momento di festa e di sport all’aria aperta. Al termine della gara è previsto la cerimonia di premiazione ed un pasta party con musica Dj Set presso il campetto in via Roma.

Per iscriversi on line è possibile inviare una mail, fino a giovedì 25 luglio, all’indirizzo ilgiardinodimagdala@gmail.com . Il costo del pettorale è di 10 euro. Inoltre il giorno stesso della gara ci si potrà iscrivere direttamente al desk che sarà allestito presso la Porta di Valle San Lorenzo, dalle 17:00 alle 20:30, dove è previsto anche il ritiro dei pettorali.

L’organizzazione è a cura del Centro Integrato di Via “Il giardino di Magdala”, con la collaborazione tecnica dell’asd Atletico San Lorenzo. La manifestazione ha ricevuto i patrocini dei Comuni di Imperia e San Lorenzo al Mare, della Pro Loco San Lorenzo e della Porta di Valle San Lorenzo.

Il main sponsor dell’evento sarà Diemme Fiori, della famiglia Di Massa, sempre sensibili e vicini ad eventi soprattutto di carattere sportivo per promuovere il territorio del ponente ligure. Il Comitato Organizzatore desidera inoltre ringraziare anche Frantoio Ulivi di Liguria per il sostegno offerto per le premiazioni.