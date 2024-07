Sanremo: scontro tra due auto in via Roma, mobilitazione di soccorsi e traffico in tilt (Foto)

Incidente stradale, questa mattina poco prima di mezzogiorno in via Roma a Sanremo, all’incrocio con via Carli.

Per cause ancora in via d’accertamento (anche se sembra si sia trattato di un sorpasso azzardato mentre un pedone stava attraversando) due auto si sono scontrate proprio di fronte al negozio ‘Arcaplanet’. Fortunatamente non si sono registrati gravi feriti ma è servito chiudere via Roma per consentire la rimozione dei mezzi.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza e i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza i due mezzi. Gli agenti della Municipale hanno rilevato l’incidente e cercheranno di risalire alle responsabilità. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti.

Il luogo dell'incidente odierno è lo stesso dove, alcune settimane fa venne investita una donna, poi morta alcuni giorni dopo in ospedale.