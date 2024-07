Frode fiscale sui bonus edilizi: anche alcune società dell’imperiese nel mirino della Finanza di Savona

Sono state eseguite dalla Guardia di Finanza anche sedi di alcune società edili imperiesi (ma anche ad Albenga ed Alassio) nonché presso gli studi professionali di un geometra e di un commercialista, al momento indagati a piede libero, nell’ambito di un inchiesta delle Fiamme Gialle su false attestazioni dl lavori nei cantieri e turbativa d'asta.

Nei giorni scorsi il Comando Provinciale di Savona, nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali, ha eseguito tre ordinanze di custodia cautelare in carcere, nei confronti di un imprenditore edile, un geometra ed un architetto. Sono stati sottoposti a sequestro crediti, quote societarie, liquidità, beni mobili ed immobili, tra cui auto di pregio ed alcune d'epoca, per un valore di circa un milione e mezzo di euro.

Le indagini, svolte sotto l'egida della Procura della Repubblica di Savona, si sono sviluppate a seguito della presentazione di alcuni esposti da parte di privati cittadini, i quali lamentavano di aver stipulato contratti per la realizzazione di lavori edilizi che non erano stati portati a termine nei tempi previsti ovvero, in alcuni altri casi, mai iniziati.

Le indagini hanno consentito di accertare come, nella maggior parte dei casi, i lavori sui quali le società vantavano gli asseriti crediti fiscali non fossero mai stati eseguiti, in toto o parzialmente, e come i soggetti economici in rassegna, sulla carta operativi, nei fatti fossero invece privi di capacità reddituali e di dipendenti necessari per poter eseguire i lavori, bensì costituiti con l'unico scopo di creare crediti fittizi, nell'ottica di un indebito utilizzo degli stessi ovvero di una successiva cessione.