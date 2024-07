L'iniziativa 'Bandiera Blu: al mare in sicurezza' sbarca anche sulle spiagge di Sanremo (Foto e video)

Anche Sanremo aderisce alla Giornata mondiale della prevenzione dell'annegamento, organizzata dalla Oms, organizzando un incontro al Lido Imperatrice, alla presenza di istituzioni, enti e associazioni, proprio per sensibilizzare sul tema del salvamento. Le 236 località insignite della Bandiera Blu (tra cui appunto Sanremo) hanno dedicato la giornata del 25 luglio alla sensibilizzazione e all’informazione sulla necessità di prevenire annegamenti, attraverso incontri chiamati 'Bandiera Blu: al mare in sicurezza'.

L'evento, organizzato grazie agli assessorati al turismo, al demanio e all'ambiente, ha previsto una prima parte introduttiva per sensibilizzare sulla sicurezza in mare, per poi passare a una dimostrazione pratica.

Il primo a prendere la parola durante l'incontro è stato il sindaco Alessandro Mager, che parlando con soddisfazione della rinnovata bandiera blu al Comune parla anche dell'importanza della sicurezza: "Questa giornata mondiale è molto importante. Con l'incontro di oggi si vuole accendere un faro per la sicurezza in mare. Il tutto in un Comune che ha ricevuto ancora il titolo della bandiera blu. Tutti noi amiamo il mare".

Al primo intervento del sindaco sono seguite le parole degli addetti alla salvaguardia dei bagnanti, a cominciare dalla Capitaneria di Porto rappresentata dal comandante Isabella De Luca: " La capitaneria svolge un ruolo fondamentale nella salvaguardia in mare, e proprio in periodo estivo il corpo fa il suo massimo sforzo. Cerchiamo di assicurare presenza sul territorio, a tutela di bagnanti e turisti. Tutti gli organismi coinvolti sono importanti, a cominciare dai bagnini, i primi a svolgere il controllo sulle spiagge, anche se la cosa più importante, da cui parte tutto, è conoscere le norme di sicurezza balneare e rispettarle, a cominciare dalle norme dettate dal buonsenso".

Al suo intervento fanno seguito i Vigili del fuoco, rappresentati da Fulvio Brezzo e Roberto Massa: "Noi abbiamo squadre mirate per il soccorso in mare. Per noi nel soccorso la sicurezza e la tempestività sono fondamentali. Nel corso degli anni ci siamo dovuti specializzare, anche in seguito alle alluvioni. Per il mare noi facciamo principalmente supporto tecnico, ad esempio con le moto d'acqua".

Prende la parola infine Celestino Prevosto, vicepresidente della Croce rossa: "Anche noi abbiamo ragazzi specializzati in queste operazioni, che sono principalmente volontari. Noi siamo soprattutto di supporto agli altri organi".

A questo punto interviene Marco Faieta della Federazione Nazionale di Salvamento: "Se facciamo prevenzione, possiamo gestire gli eventi che capitano e limitare il più possibile gli eventi. Ogni anno in Italia ci sono circa 700 annegamenti. Spetta a tutti fare in modo che una giornata al mare non si trasformi in un niente di grave".

Si procede poi alla fase pratica, con una simulazione di intervento da parte dei bagnini, applaudita da tutti i presenti.

All'evento hanno preso parte anche gli assessori Ester Moscato, Lucia Artusi e Alessandro Sindoni.