Ultimo concerto delle serate organistiche leopardiane questa sera al Duomo di San Maurizio di Imperia

Questa sera alle 21, alla Concattedrale di San Maurizio ad Imperia si concluderà la XIV stagione del festival internazionale 'Serate organistiche Leonardiane'. Per l’occasione l’ospite della serata sarà l’organista italiano Giovanni Maria Perrucci che proporrà pagine di letteratura barocca tedesca, di Rossini, Petrali e Capocci.

Il M° Perrucci ha compiuto gli studi di Organo, Clavicembalo, Direzione di coro, Composizione e Filologia musicale presso il Conservatorio di Musica “Gioachino Rossini” di Pesaro. In Francia si è poi perfezionato in Organo con Xavier Darasse presso il “Conservatoire National Superiéur“ di Lyon, e in Clavicembalo con Jan Willem Jansen presso quello di Toulouse. Svolge attività concertistica come solista, ma anche in collaborazione con importanti Ensemble. È stato ospite di importanti Festival ed istituzioni in tutta Europa (Londra, St. Margaret Lothbury; Madrid, San Manuel y Benito; Toulouse les Orgues; Germania, Rheingau Musik Festival; Norvegia, Gloger Festival..), in Cina (Beijing, The Concert Hall) e in Giappone (Tokyo, Cattedrale di S.ta Maria...). Ha effettuato registrazioni radiofoniche per la RAI, Radio Montebeni e per la Hessischer Rundfunk di Frankfurt. Ha realizzato incisioni discografiche per “Discantica”, “Bongiovanni”, “Tactus” e “Opera Tres". Ha inciso numerosi Cd e recentemente musiche inedite provenienti dall’archivio della Santa Casa di Loreto, per voce ed organo obbligato, per l’etichetta “Tactus” di Bologna. Sensibile alla valorizzazione del patrimonio organario, ha coordinato la realizzazione dell’inventario degli Organi storici per la Regione Marche; già Presidente del Network “Marche & Organi”, è autore di testi di musicologia e di storia organaria. È docente di Teoria, Analisi e Composizione presso il Liceo Musicale di Pesaro.

Intanto la direzione artistica del Festival e della Stagione culturale E20 della Concattedrale di Imperia lavora per il palinsesto autunnale ed invernale della programmazione delle attività culturali, che riserveranno ottime sorprese per il pubblico, ma soprattutto alla XV Edizione del 2025.