A Seborga la Festa della Musica Lirica e di Santa Maria di Magdala

Venerdì 26 Luglio a Seborga sarà celebrata la Festa della Musica lirica in onore di Santa Maria di Magdala co-patrona del Principato del Sabourg. Il Principato del Sabourg invita tutti i cittadini di Seborga, i visitatori del borgo e tutti i turisti delle località vicine a partecipare a questa manifestazione. L'ingresso è libero.

Alle ore 21 in piazza San Martino si terrà la Festa della Musica lirica con un palinsesto dedicato alla Santa co-patrona. Esibizione canora eseguita dal Soprano Béatrice Fontaine accompagnata al pianoforte dal Maestro Cristina Squarciafichi.

Questo è il programma della festa:

Ave Maria di G.Caccini

Preludio n. 1 dal Clavicembalo ben temperato di J.S. Bach

“O mio babbino caro”, estratto da Gianni Schicchi, di G. Puccini.

“Vissi d'arte”, da Tosca, di G. Puccini.

2° movimento della Sonate pathétique di L.V. Beethoven.

“Marguerite au rouet”, lied di F. Schubert

Ave Maria di Gounod

“Clair de lune” di Debussy

Habanera, estratto da Carmen di G. Bizet

“Kiss the rain” di Yiruma

Ave verum, estratto da Stabat Mater di K. Jenkins

“Estate” di Joe Hisaishi

Alleluia”, di Leonard Cohen

“Over the Rainbow”, da Il mago di Oz, di H. Arlen

Inno: Knights of Sangreal di H. Zimmer, adattato dal Salmo 91.