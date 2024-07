Ventimiglia: un 'salotto' sul Roya, ecco l'ennesimo accampamento sul fiume e di fronte a tutti (Foto)

La lotta tra i migranti che cercano spazi per soggiornare a Ventimiglia in attesa di poter varcare il confine e chi, invece vuole evitare i bivacchi, continua senza sosta.

Nell’ultimo anno, in particolare sul greto del Roya, sono stati diversi gli interventi messi in atto dal Comune per sgomberare accampamenti di vario genere, che diventano spesso ricettacoli di immondizia e degrado. Ma, come detto, da parte dei migranti si vuole solo una cosa: trovare spazi per fermarsi qualche giorno dopo un lungo viaggio e poi, in qualche modo, tentare di andare in Francia e quindi nel resto d’Europa.

Questa volta la zona ‘classica’ di Roverino non è stata presa dai migranti con circospezione. Spesso, infatti, vengono scelti anfratti nascosti da occhi indiscreti, anche per cercare di evitare il più possibile le ‘incursioni’ delle forze dell’ordine.

Come si può vedere dalle foto, il greto del fiume è stato ‘arredato’ da tende e da un salotto, che si trova sotto gli occhi di tutti. Il clima non è certo da ‘piena’ del Roya ma, comunque, i pericoli sono sempre dietro l’angolo trovando ‘alloggio’ direttamente sul fiume.

Questa volta i migranti hanno allestito il loro ‘alloggio’ con attenzione, sistemando alcuni teli sul terreno ma anche il classico tappetino per le preghiere. Una sorta di campeggio a cielo aperto… di fronte a tutti.