Sanremo: ha attraccato a Portosole lo yacht di lusso 'Sherakhan', 70 metri con 26 ospiti

E’ attraccato a Portosole lo yacht ‘Sherakhan’, un’imbarcazione da 70 metri che vede al suo interno 26 ospiti.

Nata come nave scuola olandese è stata poi trasformata in uno yacht da Verkerk Yachting Projects nel 2006. Offre una vasta gamma di sontuose aree soggiorno abbinate a servizi eccellenti, come una spa e una palestra.

Costruito nel 2005, Sherakhan offre 13 suite comprendenti una master suite e due cabine Vip. Alimentata da un motore Caterpillar, raggiunge una velocità massima di 13 nodi con un'autonomia fino a 3.500 miglia nautiche dai suoi serbatoi di carburante da 128.000 litri a velocità di crociera. Ha un equipaggio di 19 persone.