Federcasa, Antonio Parolini di Arte Imperia nel direttivo nazionale, Scajola: "Riconoscimento meritato"

Antonio Parolini nuovo componente del direttivo nazionale di Federcasa, federazione che raggruppa 84 aziende di edilizia residenziale pubblica in Italia. La federazione sarà presieduta, per i prossimi cinque anni, da Marco Buttieri.

Non sono mancati i complimenti da parte della Regione Liguria, in particolare da parte dell'assessore Marco Scajola, che ha commentato così nomina dell'amministratore unico di Arte Imperia: "Complimenti all'amministratore unico di Arte Imperia Antonio Parolini per la nomina a componente del direttivo nazionale di Federcasa", afferma. "Un riconoscimento meritato per lui, ma anche per il grande lavoro fatto dalla Regione Liguria, dal 2015 a oggi, con le Arte di tutte le province. Abbiamo risposto e stiamo rispondendo concretamente alle tante esigenze dei cittadini dando loro nuovi alloggi moderni, sicuri e confortevoli, ma anche maggiori servizi. Con Parolini avremo un autorevole rappresentante per tutta la Liguria all'interno di un importante tavolo nazionale potendo contare così su un ulteriore contatto diretto con le politiche nazionali del settore".