Tradizione nell'entroterra, grande festa a Isolabona per la santa patrona Maria Maddalena (Foto e video)

Grande festa a Isolabona per la santa patrona Maria Maddalena. La comunità si è riunita ieri sera per partecipare alla santa messa, alla processione e alla serata danzante e gastronomica.

Un’importante occasione di aggregazione e condivisione comunitaria che ha unito la tradizione a momenti di svago e divertimento. Nella chiesa di Santa Maria Maddalena è stata celebrata la santa messa. In seguito, è partita la solenne processione per le vie del paese, accompagnata dalla Banda Musicale di Dolceacqua, conclusasi nel piazzale accanto con un ricco buffet. La serata è proseguita con il festino animato da Mariella Group.

La festa patronale è stata organizzata dal comune di Isolabona in collaborazione con l’associazione ‘A Funtana’. "La festa patronale di Santa Maria Maddalena è un momento fondamentale per la nostra comunità" - dice il neo sindaco Andrea Lombardi - "Desidero ringraziare tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione, in particolare i volontari, senza i quali nulla di tutto questo sarebbe possibile. Il loro impegno e la loro dedizione sono la vera anima di questa festa che, come amministrazione comunale, ci impegniamo a rendere sempre più coinvolgente".