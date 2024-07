Ventimiglia: sabato prossimo a Grimaldi don Diego Goso presenta il suo libro a 'Non solo spiaggia'

Terzo appuntamento della 19a rassegna culturale ‘Non Solo Spiaggia’, con cinque sabato pomeriggio in una terrazza sospesa sul mare, nella incantevole località di Grimaldi al confine tra Italia e Francia.

Gli incontri, aperti a tutti, sono organizzati dalla locale SOMS e dalla libreria Logoteca di Ventimiglia, con il patrocinio del Comune. Sabato prossimo appuntamento con don Diego Gozo e ‘Quattro chiacchiere con la morte un libro che vi piacerá da morire’ (ed. San Paolo).

Don Diego, parroco di Grimaldi e delle due Mortola, in questo volume – che è stato a lungo nella “top ten” dei libri di argomento religioso – mette in scena un dialogo con la Morte che affronta temi cruciali pur offrendo momenti di esilarante comicità, come da sottotitolo. Converserà con l’autore il prof. Nanni Perotto. Intermezzi musicali dell’arpista Claudia Lorenzi.

3 agosto: Giorgio Caudano con Paolo Veziano “Dietro le linee nemiche. La guerra delle spie al confine italo-francese”, Fusta Editore. Protagoniste della ricerca storica sono spie di varie nazionalità che operano nel Ponente e in Costa Azzurra nel 1944-45. Alleati che si mescolano ai partigiani per rinforzare la Resistenza, tedeschi e fascisti che passano in Francia per spiare o sabotare, doppi giochi, ecc. Una pagina di storia poco conosciuta.

10 agosto: Enzo Barnabà, “Il Sentiero della Speranza. Storia e attualità della frontiera tra Italia e Francia”. Infinito Edizioni. Se è vero che i luoghi hanno una memoria, quella del fazzoletto di terra tra Ventimiglia e Mentone è straordinariamente intensa. Vi si intersecano mille storie di passaggi avventurosi: dai socialisti e gli anarchici di fine Ottocento, all’adolescente Curzio Malaparte, a Primo Levi, ai terroristi rossi e neri negli anni di piombo, fino all’odierno “popolo della notte” per dirla con Biamonti. Una mostra dell’ottimo pittore africano Mamadou Telly arricchirà l’evento. L’autore è anche l’organizzatore della rassegna.