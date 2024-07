Vallecrosia, venerdì prossimo evento culturale con lo scrittore Diego Cajelli

L'associazione culturale "Il Ponte", in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Vallecrosia, la Libreria Pellegrino e l'Associazione "Liber Theatrum", ha organizzato un evento culturale imperdibile: l'incontro con l'acclamato autore Diego Cajelli e la presentazione del suo ultimo romanzo per ragazzi "La Maledizione della Miniera di Lacrime". Appuntamento venerdì alle 21 presso i Giardini "Falcone e Borsellino" (Solettone Sud), a Vallecrosia

Diego Cajelli, nato a Milano nel 1971, è uno scrittore, sceneggiatore, autore radiofonico e televisivo, nonché insegnante di Crossmedialità e Storytelling presso l'Università Cattolica di Milano. Cajelli è noto per le sue sceneggiature per fumetti iconici come "Dylan Dog", "Dampyr", "Zagor", "Nathan Never" e "Diabolik". Recentemente, ha adattato e ampliato l'universo del film "Il Ragazzo Invisibile" di Gabriele Salvatores e ha scritto per il personaggio televisivo Chef Rubio. Inoltre, ha coordinato la serie "Long Wei", il primo fumetto interamente ambientato nella chinatown milanese.

"La Maledizione della Miniera di Lacrime", edito da Mondadori, è un'avventura epica ambientata nella Nuova Francia del 1665. Jackie Trudeau, undicenne coraggioso, si ritrova in una nuova terra piena di misteri e pericoli, insieme ai suoi amici Scott e Niabi. La loro ricerca del fratellino di Niabi li porterà a confrontarsi con temibili nemici, sciamani dal potere straordinario e una misteriosa creatura a guardia di un oscuro segreto nella Miniera di Lacrime.

La serata sarà arricchita dalle letture suggestive di Ambra Moretto e Diego Marangon di Liber Theatrum, che daranno vita ai personaggi e alle avventure del romanzo.

Programma dell'evento:

• Incontro con Diego Cajelli e presentazione del romanzo "La Maledizione della Miniera di Lacrime"

• Letture a cura di Ambra Moretto e Diego Marangon di Liber Theatrum

• Domande e risposte con il pubblico

• Sessione di autografi

L'ingresso è libero. Si tratta di un'occasione unica per tutti gli amanti della lettura e delle storie avventurose.