Riva Ligure: scontro tra due mezzi sull'Aurelia, conducenti incastrati e intervento dei Vigili del Fuoco

Scontro tra un auto e un furgone, questa mattina poco dopo mezzogiorno a Riva Ligure, sulla statale Aurelia.

Per cause ancora in via d’accertamento i due mezzi sono entrati in collisione e, sul posto, è intervenuto il personale medico del 118, insieme a due ambulanze ed ai Vigili del Fuoco.

I pompieri del distaccamento di Sanremo hanno provveduto ad far uscire dai mezzi semi accartocciati i due conducenti. Ad avere la peggio una donna di 60 anni, portata in ospedale a Sanremo, in codice giallo di media gravità.