"Drum 50", tanti batteristi per una sola musica: a Vallecrosia l'unico evento in Liguria (Foto e video)

Tanti batteristi per una sola musica. E' stata un successo la prima edizione di "Drum 50" organizzata da MMI Vallecrosia con il patrocinio del Comune sabato scorso in piazza Erio Tripodi nella città della famiglia.

I batteristi si sono ritrovati a Vallecrosia per eseguire insieme dieci brani animando così la piazza dedicata a Erio Tripodi. A seguire sono saliti sul palco gli Electroposh mentre si potevano degustare salsiccia, rostelle e patatine.

"L'evento, per essere la prima edizione, è andato benissimo" - commenta Alessio Benedetto di MMI Vallecrosia - "Un'idea nata dalla nostra scuola, le Industrie Musicali - MMI di Vallecrosia, e da un piccolo slancio dell'Amministrazione comunale, che ringraziamo perché ci asseconda sempre in tutte le nostre iniziative ed eventi. Ci abbiamo lavorato da febbraio fino al giorno dell'evento. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito: gli sponsor, i volontari e tutti i tecnici. Sono contento perché i ragazzi si sono impegnati tanto e i miei colleghi batteristi hanno partecipato attivamente, finalmente riusciamo a dare un po' di spinta a questo settore. Il prossimo obiettivo sarà fare concorrenza buona a Francesco Roccia che ringrazio tantissimo per averci dato una mano con l'organizzazione. Puntiamo a riorganizzare la manifestazione il prossimo anno magari tentando di raggiungere i cento batteristi".

Una grande festa dedicata alla musica live che ha divertito e intrattenuti i presenti tra i quali anche il vicesindaco di Vallecrosia Marilena Piardi e gli assessori Pino Ierace, Patrizia Biancheri e Antonino Fazzari.