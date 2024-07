Circolava ignaro dei divieti su una “Graziella” in Aurelia Bis, prontamente fermato dalla Locale di Sanremo

E' quanto accaduto nel primo pomeriggio di ieri all’interno della galleria “Poggio” dell’ Aurelia Bis nel tratto ricompreso tra Valle Armea e San Martino in direzione Levante/Ponente. La Provincia di Imperia, si sa, è in pieno clima estivo e la voglia di pedalare sulle due ruote è sicuramente tanta ma l’attenzione dovrebbe essere maggiore.

La corsa del sessantaquattrenne brasiliano, proveniente da Taggia attraverso la ciclabile costiera per poi proseguire verso l’interno valle sulla ciclabile che porta al plesso scolastico di valle Armea sino ad entrare erroneamente in Aurelia bis in sella alla sua Graziella, è stata bloccata da una pattuglia della Locale di Sanremo, che allertata dai Rangers, è immediatamente intervenuta scongiurando incidenti e problemi alla circolazione.

Il ciclista accompagnato fuori dall’Aurelia bis, è stato identificato ed accompagnato presso l’abitazione di residenza.