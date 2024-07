Sanremo: incendio ad un deposito rischia di estendersi ad una palazzina, intervento dei Vigili del Fuoco (Foto)

Un incendio, divampato da un deposito sotto una tettoia dove venivano conservati alcuni giochi per bar, oltre ad un furgoncino, ha rischiato di allargarsi pericolosamente al palazzo vicino, in via delle Ginestre a Sanremo.

Le fiamme si sono sviluppate, per cause ancora in via d’accertamento, ad una serie di giochi tra cui un calciobalilla, un juke box ed altro, avvolgendoli rapidamente ed estendendosi al furgoncino parcheggiato.

Altissime hanno raggiunto il palazzo attiguo, annerendone pareti e terrazzi fino al terzo piano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme, evitando ulteriori danni. Non si registrano feriti ma la paura è stata tanta.

Gli stessi pompieri di Sanremo hanno spento stamattina le fiamme che hanno coinvolto un’auto, all’uscita dal casello di via Padre Semeria. Anche in questo caso, per fortuna, nessun ferito.