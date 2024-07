Pubblicata la documentazione per la selezione del socio privato che dovrà entrare in Rivieracqua

E’ stata pubblicata, dal portale di ‘Sogesid Spa’, società di ingegneria delle Amministrazioni centrali dello Stato, la ‘Procedura aperta’ per la selezione del socio privato operativo di Rivieracqua, che ha la concessione del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Imperia.

L’importo base è di 1.075.221.307,62 euro con l’offerta e la documentazione relativa alla procedura che dovranno essere presentate entro e non oltre le 12 del 17 ottobre 2024. Oggetto della concessione è il servizio idrico integrato ed i lavori strumentali alla gestione del servizio, indicati nel Piano d’ambito.

Chi sarà selezionato dovrà procedere alla sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale di Rivieracqua ed assolvere ai successivi adempimenti. La quota di partecipazione del socio privato nella società mista ‘Rivieracqua S.p.A.’.

L’operatore economico che si aggiudicherà la gara dovrà

- versare l’importo di 30 milioni in fondi

- sottoscrivere un contratto di Finanziamento Soci a favore di Rivieracqua SpA per un importo di 10 milioni con tasso di interesse massimo pari a 5% annuo, soggetto a ribasso in fase di gara, e da rimborsarsi entro e non oltre 2 anni dalla cessazione dell’affidamento fatta salva la facoltà di rimborso anticipato in base alle disponibilità di cassa della Società.

Dei 30 milioni del socio privato, 9,2 milioni serviranno per l’aumento del capitale sociale, 11,5 milioni a riserva del sovraprezzo azioni e 9,2 milioni quali apporto per ripianamento perdite.

Claudio Scajola, Commissario dell’Ato idrico Ovest Provincia di Imperia, commenta: "La pubblicazione della gara a doppio oggetto è una tappa fondamentale per garantire un servizio basilare del territorio. L’individuazione del socio privato assicura la necessaria solidità a Rivieracqua".

Il dettaglio del disciplinare di gara cliccando QUI.