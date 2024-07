Anche in provincia di Imperia da domani al 30 settembre la raccolta firme per l'autonomia differenziata

Nella serata di oggi si è riunito anche sul territorio imperiese il Comitato per il 'Si' all'abrogazione della Legge sull'autonomia differenziata che, da domani al 30 settembre, raccoglierà le firme per consentire a Paese di andare al Referendum per abolire una legge iniqua che divide l'Italia.

"La Legge sull'autonomia differenziata - evidenzia il comitato - rischia di dividere i territori in serie A e in serie B. La provincia di Imperia sarà relegata alla serie B con tutta una serie di problematiche che rischiano seriamente di peggiorare, basti pensare a: sanità, scuola, trasporti e acqua pubblica".

Domani, dalle 9.30 alle 12.30, questi i seguenti presidi per la raccolta firme:

- Ventimiglia - Via della Repubblica angolo via Roma.

- Sanremo - Via Escoffier, statua di Mike Buongiorno

- Imperia - Via San Giovanni