Sanremo: 'Tieniti Forte 2024', spettacolo del 'Teatro Pubblico Ligure' al Forte di Santa Tecla

La storia di un’esplorazione, il suono del pianoforte, il ritmo delle percussioni, un forte affacciato sul mare da cui è partita la navigazione. Teatro Pubblico Ligure torna al Forte Santa Tecla di Sanremo, in provincia di Imperia, con la seconda edizione del Festival diffuso “Parole antiche per pensieri nuovi/Il viaggio” di Palazzo Reale e Teatro Pubblico Ligure, con la direzione artistica di Sergio Maifredi. Ospite della stagione “Tieniti forte”, venerdì 26 luglio 2024 alle ore 21 Roberto Alinghieri porta in scena “Il viaggio di Magellano”, con le musiche eseguite dal vivo da Gloria Clemente (piano e voce) e Davide Sinigaglia (percussioni e voce). Biglietti da 19 a 10 euro. Prenotazione ai numeri 010 8683173 e 348 2624922 oppure alla mail info@teatropubblicoligure.it. In concomitanza con lo spettacolo, e fino al 1° settembre, sarà visitabile al Forte la mostra “I giganti delle Onde. Viaggi e viaggiatori, una storia italiana”, dedicata alla tradizione delle grandi navi passeggeri italiane raccontata attraverso manifesti, cimeli e filmati d'epoca.

Lo spettacolo è dedicato alla prima circumnavigazione del globo. Nel 1519 con 5 navi e 265 uomini il capitano portoghese Ferdinando Magellano partì dalla Spagna per raggiungere l’Oriente navigando verso Occidente, cercando un passaggio a sud del nuovo continente, dov’era appena sbarcato Cristoforo Colombo. I portoghesi non mostrarono interesse al suo progetto, convinti che la rotta lungo le coste africane fosse la via più rapida e sicura per raggiungere l’Estremo Oriente. Solo nel 1519 con l’appoggio di Carlo V, re di Spagna e imperatore, Magellano poté salpare per la sua spedizione. Puntò verso il Sudamerica e raggiunse lo stretto che poi avrebbe preso il suo nome il 21 ottobre 1520: per riuscire ad attraversarlo, battuto com’era da venti fortissimi, fu necessario un mese. Poi attraversò l’Oceano Pacifico e approdò nelle Filippine, dove morì in uno scontro con gli indigeni.

Nel 1522 solo la nave Victoria fece ritorno in Spagna con pochi superstiti. Tra loro c’era anche un italiano, il vicentino Antonio Pigafetta, che ha lasciato una preziosa relazione di questo viaggio. Con le parole di Pigafetta e dello storico Stefan Zweig ripercorreremo una delle più straordinarie imprese umane.

La serata fa parte della seconda edizione del progetto “Parole antiche per pensieri nuovi/Il viaggio” vincitore del Bando nazionale del Ministero della Cultura per la “Valorizzazione delle attività di spettacolo dal vivo nei musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura” e per la prima volta coinvolge tutti i siti tutelati dalla Direzione Regionale Musei Liguria, fra cui il Museo di Ventimiglia. Un risultato giunto a conferma del valore nazionale di un percorso iniziato da Teatro Pubblico Ligure nel 2014 con STAR – Sistema Teatri Antichi Romani, che ha messo in rete per la prima volta in Liguria i siti i siti archeologici, i musei e le fortezze, portandoli alla ribalta attraverso gli eventi e lo spettacolo dal vivo e collegandoli alle reti già esistenti in Italia. Con il patrocinio di Rai Liguria. Media partnership di Rai Cultura e di Tgr Liguria.

Del progetto “Parole antiche per pensieri nuovi 2024/Il viaggio” fa parte la mostra “La pietra di Luna. Il marmo di Luni e l’Impero di Roma” visitabile a Genova, al Teatro del Falcone di Palazzo Reale, dal 18 maggio al 29 settembre 2024, curata da Matteo Cadario, Marcella Mancusi e Antonella Traverso. Sponsor tecnico Teatro Pubblico Ligure. Orari: martedì dalle 13:30 alle 19:00; da mercoledì a sabato dalle 9:00 alle 19:00; I e III domenica del mese dalle 13:30 alle 19:00. Per info e biglietti www.palazzorealegenova.it @palazzorealegenova





Venerdì 26 luglio 2024, ore 21 a SANREMO

“Tieniti Forte 2024”

FORTE SANTA TECLA

Giardini Vittorio Veneto 34, 18038 Sanremo (IM) – Tel. 0184 1952853

ROBERTO ALINGHIERI

IL VIAGGIO DI MAGELLANO

Musiche eseguite dal vivo da

Gloria Clemente, piano e voce

Davide Sinigaglia, percussioni e voce

Produzione Teatro Pubblico Ligure

Biglietto intero: 19 euro

Biglietto ridotto per chi ha riduzione al Forte Santa Tecla: 17 euro

Biglietto ridotto per chi ha la gratuità al Forte Santa Tecla: 15 euro

Biglietto super ridotto per chi la gratuità al Forte e il ridotto allo spettacolo: 10 euro

Prenotazione: 0108683173 o cell. 348 2624922 o info@teatropubblicoligure.it

www.teatropubblicoligure.it

https://museiliguria.cultura.gov.it/forte-santa-tecla