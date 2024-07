La cabarettista Valentina Persia a Ceriale con il suo spettacolo "Ma che te ridi?!"

Per gli amanti del cabaret e della comicità, un appuntamento da non perdere a Ceriale: sabato 20 luglio alle ore 22.30 in piazza della Vittoria andrà in scena lo spettacolo comico di Valentina Persia dal titolo “Ma che te ridi?!”.

La celebre cabarettista Valentina Persia è pronta a portare sul palco la sua energia travolgente e il suo umorismo irriverente. Con una carriera che abbraccia più di due decenni, Valentina è conosciuta per la sua capacità di far ridere il pubblico affrontando con leggerezza temi quotidiani e situazioni in cui tutti possiamo ritrovarci.

L’attrice comica ha iniziato la sua carriera artistica negli anni '90, partecipando nel corso del tempo a vari programmi televisivi, tra cui “Tale e Quale” di Carlo Conti, che l'hanno resa una figura popolare nel mondo dello spettacolo. La sua comicità, spesso basata su aneddoti personali e osservazioni acute sulla società, le ha permesso di conquistare il cuore di un vasto pubblico.

La sua presenza scenica e la sua innata capacità di improvvisare la rendono una performer completa, capace di catturare l’attenzione del pubblico dall'inizio alla fine dello show.

“Ma che te ridi?!” è un’esplosione di battute e gag che promette di far ridere a crepapelle. Preparatevi: il divertimento è assicurato!

I biglietti per la serata sono disponibili su Ticketone.