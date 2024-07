Sono in corso indagini, da parte dei Carabinieri di Sanremo, per il furto con destrezza di un uomo che, dopo aver fermato un turista con la scusa di chiedere informazioni, gli ha sfilato il Rolex dal polso ed è fuggito via.

Il fatto è avvenuto mercoledì sera nella zona di San Martino nella città dei fiori. L’uomo ha sporto denuncia ai Carabinieri che stanno cercando di risalire al ladro. Nella zona dove è avvenuto il fatto non ci sono telecamere di sorveglianza.