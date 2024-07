Anche il Pd di Imperia scende in piazza per chiedere le dimissioni di Toti

Il Partito Democratico di Imperia partecipa oggi alla manifestazione in Piazza De Ferrari a Genova. "Saremo presenti con una folta delegazione per costruire un'alternativa che intende correggere gli errori commessi da Toti e dal Centrodestra negli ultimi dieci anni", spiega segretario dem Cristian Quesada.

"Dal 7 maggio, la Liguria è ostaggio dell'egoismo di Toti, chiosa il segretario Pd, che ha bloccato la crescita e lo sviluppo della nostra regione, affossando il nostro sistema sanitario. In piazza non ci saranno solo coloro che credono in una Liguria diversa, ma anche chi, in questi anni, ha dovuto rinunciare alle cure, vedendo invece investire in mortai gonfiabili e in una gestione allegra della cosa pubblica, basata più sulla comunicazione che sui fatti concreti, facendo tornare indietro la nostra regione su temi fondamentali".