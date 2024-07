Sanremo: concerto benefico ‘Con la musica si può’ della pianista e compositrice ligure Veronica Rudian

Domani, venerdì 19 luglio, alle ore 21.00 alla Villa Ormond di Sanremo (Corso F. Cavallotti, 113 – Imperia) “Con la Musica si può”, un nuovo appuntamento musicale benefico organizzato dalla FONDAZIONE “L’UOMO E IL PELLICANO” ETS, ente che dal 2023 si occupa di cultura e filantropia e si ispira all’opera e al messaggio etico del medico-missionario alsaziano, nonché premio Nobel per la Pace, Albert Schweitzer (1875-1965).

L’evento, presentato dal fondatore Alberto Guglielmi Manzoni, vedrà la partecipazione della pianista e compositrice Veronica Rudian. L’artista presenterà dal vivo i nuovi brani “Farfalle” e “Confusion”, unitamente a brani del suo repertorio.

Tra gli ospiti dell’evento la scrittrice e autrice di Geronimo Stilton Elisabetta Dami e la psicologa Martina De Vito (AISLA Imperia - Savona).

L’evento è a cura della fondazione L’Uomo e il Pellicano, in collaborazione con il Club per l'UNESCO di Sanremo ODV. Con il patrocinio del Comune di Sanremo, del Rotary Club Sanremo e del Rotary Club Imperia, del Lions Club Sanremo Host, di FIDAPA Sanremo, di Confindustria Imperia e dell'Azienda Antonio Marchese (Ricerca e Selezione Rose).

Contributo di partecipazione 20 euro, comprensivo della quota di donazione per AISLA (Sezione di Imperia – Savona). Ogni ulteriore offerta sarà devoluta a favore di AISLA, in particolare per sostenere le famiglie con malati di SLA nel Ponente ligure.

Istituita a maggio 2023 da Alberto Guglielmi Manzoni, la Fondazione l'Uomo e il Pellicano ETS è un ente del Terzo Settore che opera a livello nazionale, con sede principale a Sanremo. Le attività svolte dalla Fondazione perseguono due filoni: uno culturale e uno filantropico. Sul piano culturale intende: promuovere le scoperte della scienza e il valore del metodo scientifico attraverso convegni, conferenze o seminari; organizzare eventi relativi al clima e alla tutela dell'ambiente; valorizzare il patrimonio storico-artistico e il paesaggio; elaborare attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale. A livello filantropico l'Uomo e il Pellicano si propone di collaborare, ove possibile, con l'Asl 1 imperiese e con associazioni di volontariato, club service e ordini professionali presenti principalmente nel Ponente ligure, per aiutare famiglie con disabili gravi a casa (tramite assistenza domiciliare, trasporto di malati in ospedale per terapie o visite specialistiche, attività di supporto psicologico, ecc.), e giovani con problematiche socio-economiche e disoccupati, promuovendo corsi di formazione dedicati.